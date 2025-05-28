Bursaspor, Ertuğrul İdris Furat'a imzayı attırdı

İHA
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yeşil-beyazlı ekip, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Ertuğrul İdris Furat ile resmi sözleşme imzaladı.
23 yaşındaki genç forvet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kendisini Bursaspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertuğrul İdris Furat ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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