Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan'ın ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez de görevinden ayrıldı.

Geçtiğimiz aralık ayından bu yana Bursaspor'da teknik direktörlük görevini yapan İbrahim Üzülmez, yeşil-beyazlı ekip ile yollarını ayırdı.

Kulüp, konuyla ilgili resmi site üzerinden bir açıklama yaparak tecrübeli teknik adama teşekkür etti.

''ÜZÜLMEZ VE EKİBİNİN, TALEBİ OLMAMIŞTIR''

İbrahim Üzülmez ve ekibine tüm emekleri için teşekkür eden Bursaspor Kulübü, 46 yaşındaki teknik adam ve ekibinin, geçmiş alacakları dışında kulüpten herhangi bir talebi olmadığını da belirtti.

Yeşil-beyazlılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.''