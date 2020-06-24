Caner Erkin, Fenerbahçe'ye dönüyor

Sezon sonunda kesin olarak Beşiktaş'tan ayrılacak olan Caner Erkin'in, yeni adresi Fenerbahçe olacak. 31 yaşındaki futbolcu, 4 yıl sonra eski takımına dönmeye hazırlanıyor.

2016 yılında Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Inter'e transfer olan, ancak dönemin teknik direktörü Frank de Boer tarafından kadroda düşünülmeyince tekrar Türkiye'ye dönme kararı alan Caner Erkin, Beşiktaş'la anlaşmıştı.

Siyah-beyazlı takımda 1 lig şampiyonluğu yaşayan Caner, ilk iki sezonunda iyi bir performans sergilese de sonraki yıllarda istenileni veremeyince gözden düşmeye başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından gelecek sezonunun kadrosunda düşünülmeyen 31 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

"AYRILACAĞINI NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEYEBİLİRİM"

Formayı genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'a kaptıran tecrübeli sol bekin menajeri Batur Altıparmak, "Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim." diyerek ayrılığı resmen açıkladı.

F.BAHÇE'YLE ANLAŞTI

Beşiktaş ile bağlarını kopardıktan sonra Fenerbahçe'yle görüşmelere başlayan Caner'in, sarı-lacivertlilerle el sıkıştığı öğrenildi.

4 yıllık aranın ardından yeniden eski takımına dönecek olan yıldız futbolcu, daha önce kendisine hakaret eden Fenerbahçeli taraftarların engellerini de sosyal medya hesabından kaldırmaya başladı.

Öte yandan fanatik Beşiktaşlı eşi Şükran Ovalı'yla birlikte sürekli olarak siyah-beyaz giyinen Caner'in, bundan sonraki süreçte kombinleri sarı-lacivert renklere çevirmesi bekleniyor.