- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Celta Vigo, Emre Mor'u satmaya çalışıyor
Celta Vigo, Emre Mor'u satmaya çalışıyor
Celta Vigo, Olympiakos'ta da beklentileri karşılayamayan Emre Mor'u elden çıkarmaya çalışıyor. İspanyol ekibinin Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 29.07.2020 - 11:30
Celta Vigo, Borussia Dortmund'dan 13 milyon euroya transfer ettiği Emre Mor'dan kurtulmaya çalışıyor.
Galatasaray'ın ardından Olympiakos'ta da beklentileri karşılayamayan 23 yaşındaki oyuncuya kulüp arayan İspanyolların, Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.
2 MİLYON EURO İSTEDİLER
Menajerler aracılığıyla bordo-mavililere haber gönderen Celta Vigo yönetimi, 2 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini verebileceklerini bildirdi.
TRABZONSPOR'DAN RET
Ancak İspanyol ekibi istediği cevabı alamadı. Karadeniz ekibinin bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.