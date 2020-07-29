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    Celta Vigo, Emre Mor'u satmaya çalışıyor

    Celta Vigo, Emre Mor'u satmaya çalışıyor

    Celta Vigo, Olympiakos'ta da beklentileri karşılayamayan Emre Mor'u elden çıkarmaya çalışıyor. İspanyol ekibinin Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 11:30
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    Celta Vigo, Emre Mor'u satmaya çalışıyor

    Celta Vigo, Borussia Dortmund'dan 13 milyon euroya transfer ettiği Emre Mor'dan kurtulmaya çalışıyor.

    Galatasaray'ın ardından Olympiakos'ta da beklentileri karşılayamayan 23 yaşındaki oyuncuya kulüp arayan İspanyolların, Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.

    2 MİLYON EURO İSTEDİLER

    Menajerler aracılığıyla bordo-mavililere haber gönderen Celta Vigo yönetimi, 2 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini verebileceklerini bildirdi.

    TRABZONSPOR'DAN RET

    Ancak İspanyol ekibi istediği cevabı alamadı. Karadeniz ekibinin bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

    Celta Vigo, Emre Mor'u satmaya çalışıyor #1

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