Cenk Tosun, Amedspor'un teklifini kabul etmedi

Fenerbahçe'de transferler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu.

Sarı-lacivertlilere veda edebilecek isimlerden biri olarak gösterilen Cenk Tosun'a Amedspor'un talip olduğu ifade edilmişti.

REDDETTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Cenk Tosun, Amedspor'un teklifini reddetti.

Sarı-lacivertlilerin santrfor transferi yapılmadan o bölgede kayıp istemediği belirtildi.

MOURINHO SICAK BAKMADI

Jose Mourinho'nun tüm mevkiler için tutumunun bu olduğu ve transfer olmadan ayrılığa sıcak bakmadığı aktarıldı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

34 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de toplam 22 maça çıktı ve 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.