Bodrum FK: İnşallah ligin sonu Süper Lig olacak

Bodrum FK, 1. Lig'in 34. haftasında 7 Nisan Salı günü saat 20.00'de Çorum FK'ya konuk olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, bu kritik ve zorlu mücadelenin hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor.

Play-off hattındaki yerini korumak ve üst sıralardaki iddiasını devam ettirmek isteyen Bodrum FK, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmayı hedefliyor.

Ligin son haftalarına girilirken hata yapmak istemeyen Bodrum ekibi, galibiyet parolasıyla çalışmalarına devam ediyor.

"İNŞALLAH LİGİN SONU SÜPER LİG OLACAK"

Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 4 maçlık seri yakaladıkları için çok keyifli olduklarını belirterek, "İnşallah bir ilki başarıp 5. maçı da kazanırız ve daha önce elde etmediğimiz bir başarıya ulaşırız. Bu tür galibiyetlerden sonra moralimiz yüksek oluyor. Salı günü çok önemli bir maça çıkacağız, o yüzden ara vermeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Son bir ay bizim için çok güzel geçiyor. Tek üzüntümüz sakat ve cezalı oyuncularımızdı ancak onlar da yavaş yavaş takıma katılıyor. Devre arasında 7-8 haftalık bir kayıp yaşadığımız dönem olmuştu, o süreçte puanlar kaybetmiştik. Şu sıra onların telafisini çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Hem maçları kazanıyoruz hem sakat oyuncularımız geri geliyor hem de cezalılarımızın süresi doldu. Ligin sonuna doğru çok güzel bir hava yakaladık, iyi bir form grafiğiyle finale giriyoruz. Bu bizim için çok güzel bir gösterge. Taraftarlarımız da son haftalarda bizi harika destekliyor. İnşallah ligin sonu Süper Lig olacak. İçimizden geçen bu ve bunun için en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

"ELİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİ"

Takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların son durumuyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Uzun süreli sakatlıklarımız vardı. Celal ve Gökdeniz'in durumlarını biliyorsunuz, Celal'in biraz daha zamana ihtiyacı var ama Gökdeniz inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ufak ufak süre almaya başlayacak. Cenk'in de birkaç haftası daha var. İsmail'i bu hafta ilk defa kadroya aldık. Mustafa'nın bir maç daha cezası var. Mert'in cezası bitti, bu hafta ondan yararlanabileceğiz. Ligin sonuna doğru tam kadro oluyoruz. Sakatlar, cezalılar ve formsuzlar yavaş yavaş takıma döndü. Bu durum elimizi daha da güçlendirdi" diye konuştu.