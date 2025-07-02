Chelsea, Joao Pedro'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton Hove Albion'dan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Chelsea, Brighton Hove Albion'dan Brezilyalı yıldız Joao Pedro'yu transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor.
"ÇEYREK FİNAL MAÇININ HEMEN ÖNCESİNDE KADROMUZA KATILACAK"
Açıklamada, şu bilgi verildi:
23 yaşındaki forvet, mavi-beyazlılarla 2033'e kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı ve Palmeiras'a karşı oynayacağımız FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçının hemen öncesinde kadromuza katılacak.
27 MAÇA ÇIKTI
Pedro, geçen sezon Brighton Hove Albion formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 10 gol attı.