Chelsea, Joao Pedro'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton Hove Albion'dan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Chelsea, Brighton Hove Albion'dan Brezilyalı yıldız Joao Pedro'yu transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor.

"ÇEYREK FİNAL MAÇININ HEMEN ÖNCESİNDE KADROMUZA KATILACAK"

Açıklamada, şu bilgi verildi:

23 yaşındaki forvet, mavi-beyazlılarla 2033'e kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı ve Palmeiras'a karşı oynayacağımız FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçının hemen öncesinde kadromuza katılacak.