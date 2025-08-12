Como, Alvaro Morata transferini açıkladı

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve Milan'a geri dönen Alvaro Morata'nın yeni adresi belli oldu.

İtalya Serie A ekibi Como, İspanyol santrforun zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

"YILLARDIR TANIYORUM"

İmza sonrası konuşan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, şunları dedi:

Alvaro’yu yıllardır tanıyorum ve hem oyununu hem de duruşunu her zaman takdir ettim. Büyük anlarda fark yaratan zeki bir forvet ve etrafındaki herkesi motive eden bir takım arkadaşı. Onu Como’da görmekten dolayı çok mutluyuz.

"GERÇEKTEN MUTLUYUM"

Morata’nın Como formasıyla ilk sözleri ise şöyle oldu:

Como’ya geldiğim için gerçekten mutluyum. Geçen yıl onlara karşı oynarken hem takımı hem de projeyi takdir etme fırsatım oldu; burada büyük bir hırs olduğu açıkça görülüyor. Taraftarlara ve kulübe, her antrenmanda ve her maçta yüzde 200’ümü vereceğime söz veriyorum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum.

16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki forvet, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.