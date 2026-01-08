Çorum FK, Emeka Friday Eze'yi Sarıyer'e kiraladı

- Çorum FK, Nijeryalı futbolcusu Emeka Friday Eze'yi Sarıyer'e kiraladı.
1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Nijeryalı futbolcusu Emeka Friday Eze'nin Sarıyer'e geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
Çorum FK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Emeka Friday Eze'nin Sarıyer Kulübüne geçici transferi konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlanmıştır. Emeka Friday Eze'ye kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz. Sarıyer Kulübündeki futbol kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
20 MAÇTA 8 GOL ATTI
Bu sezon başında Çorum FK'ya katılan 29 yaşındaki Eze, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 20 resmi maçta 8 golle takımına katkı sağladı.