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    CSKA'nın Mert Hakan Yandaş aşkı

    Geçtiğimiz sezonun son dilimlerinde açılan Mert Hakan Yandaş'a özellikle Rus devi CSKA Moskova'nın ilgisi var. Sarı-lacivertliler milli futbolcuyu satmak için 10 milyon euroluk teklif bekliyor.
    • 08.06.2022 - 12:40
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    CSKA'nın Mert Hakan Yandaş aşkı

    CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş'tan vazgeçmiyor... Kısa süre önce Fenerbahçe'nin kapısını 5 milyon euroluk teklifle çalan Rus devi, 27 yaşındaki orta saha için yaptığı teklifi revize edecek.

    Kuntz'a sitemde bulunmuştu

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 asist yapan ancak A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından kadroya çağrılmayan Mert Hakan Yandaş, arkasına Fenerbahçe'nin gücünü alarak sosyal medyadan Kuntz'a göndermede bulunmuştu.

    Başarılı futbolcunun yakın çevresine "Milli takıma çağrılmak için galiba yurt dışında top oynamak gerekiyor. Bakış açıları bu şekilde." diye sitem ettiği öğrenildi.

    CSKA nın Mert Hakan Yandaş aşkı #1

    10 milyon euro bekleniyor

    Fenerbahçe'de iki sezondur oynayan Mert Hakan Yandaş'ın bu sözleri yurt dışından gelen teklifleri değerlendirebilir şeklinde yorumlandı.

    Ali Koç'un da her ne kadar "Mert Hakan satılık değil" açıklaması yapsa da 10 milyon euroluk bir teklife hayır demeyeceği gelen haberler arasında.


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