Douglas Costa MLS yolcusu

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy, Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2021 sezonunda Batı Konferansı'nı sekizinci sırada tamamlayan ve Play-off bileti alamayan Los Angeles Galaxy, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

ESPN'de yer alan haberde, L.A. Galaxy'nin Juventus'tan Douglas Costa'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu ancak henüz anlaşmanın henüz tamamlanmadığı belirtildi.

GREMIO'YLA KÜME DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Juventus'tan Gremio'ya kiralık olarak giden Douglas Costa'nın sözleşmesi, Gremio'nun Brezilya Serie A'da küme düşmesinin ardından ekonomik sebeplerden dolayı feshedilmişti.

Profesyonel futbol kariyerine Gremio'da başlayan Douglas Costa, Brezilya ekibindeki ikinci döneminde 28 maçta süre alırken 3 gol ve 2 asist kaydetti.