Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması

Transfer konularına açıklık getiren Özbek, geçen sezondan daha az harcama yaptıklarını belirtti. Özbek ayrıca Icardi'nin ücretiyle alakalı yapılan spekülasyonlara da açıklık getirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin maaşıyla alakalı yapılan spekülasyonlara cevap verdi.

Eylül ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda birçok konu hakkında görüş bildiren Özbek, Icardi transferine de değindi.

Özbek açıklamasında, "Futbol branşı, Galatasaray'ın en büyük hasreti. Geçtiğimiz sezonki kötü dönemi unutturmak için bu sezon başarıya odaklandık. 13 oyuncuyu kadromuza kattık ve dünya çapında ses getiren transferlerdi bunlar. Geçen sezon yaz transfer döneminde 28 milyon euro harcanmıştı. Bu dönem 26 milyon euro harcandı. U21 transferlerimizi çıkarırsak, sadece 5.5 milyon euroya bu takımı kurduk. Transferde Galatasaray'ın kuruşunun bile hesabını yaptık.





"Icardi'nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar"

Çok değerli futbolcumuz Icardi'nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar. PSG ile yaptığımız anlaşma gereği oyuncuya 750 bin euro ödeyeceğiz. Eğer 20 gol atarsa 75 bin euro daha ödeme olacak. Geçmişte benim dönemim de dahil galibiyet primleri 15-20 bin euro civarındaydı. Özeleştiri de yapıyorum, o zaman yaptığımız iş yanlıştı. Ben daha önceki dönemimden dersler aldım.

Sadece bir Dries Mertens'e imza parası ödedik. Onun da bonservisi elindeydi. 1.2 milyon euro civarında bir imza parası ödedik. Bunun haricinde hiçbir futbolcuya imza parası ödemedik. Tüm anlaşmalarımız hukuk kuralları dahilindedir.





"Benden bilet istiyorlar"

Her maçımızı kapalı gişe oynuyoruz. Daha önce teklif ettiğimiz, kombine almayan kişiler şu an çok üzgünler! Bana gelen kombine talebi inanılmaz fakat maalesef satışlarımız bitmiştir! Daha bu sabah Loca için bir arkadaş geldi. Kusura bakmayın, bitti..." ifadelerini kullandı.