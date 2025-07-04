Elazığspor, ilk transferini duyurdu

Elazığspor, son olarak Kocaelispor’da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan sağ bek Mehmet Yılmaz’ı renklerine bağladı.

Elazığspor 1 yıllık anlaşmaya vardığı Mehmet Yılmaz transferini resmen açıkladı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten ‘Ailemize hoş geldin Mehmet Yılmaz’ başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, son olarak Kocaelispor forması giyen sağ bek Mehmet Yılmaz ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo-beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz.