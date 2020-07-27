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    Emre Kılınç Galatasaray'da

    Emre Kılınç Galatasaray'da

    Galatasaray, Sivasspor ile yollarını ayıran Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 13:58
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    Emre Kılınç Galatasaray'da

    Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

    Sivasspor'da gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine giren Emre Kılınç, sarı-kırmızılı takımı tercih etti.

    İMZA 4 YILLIK

    Ligler biter bitmez Yiğidolar'la yollarını ayıran ve bonservisini eline alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    9 GOL 7 ASİST

    Bu sezon 31 resmi maçta forma giyen yetenekli oyuncu, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.

    Emre Kılınç Galatasaray'da #1

    'G.SARAY İÇİMDE UKTEDİR' DEMİŞTİ

    Hatırlanacağı gibi Emre, aylar önce verdiği röportajda, "Boluspor'da oynarken Galatasaray ile anlaşılmıştı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Ben de benim için ne güzel, giderim dedim. Birkaç gün sonra kulübe gittim sözleşmeyi feshetmeye, 'Başkan vazgeçti' dediler. 'Nasıl vazgeçti' dedim, 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık.' dediler. Tam içeriği ne, bilmiyorum... Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir uktedir. Her insanın bir çocukluk hayali var." diyerek hayalinin sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu söylemişti.

    Emre Kılınç Galatasaray'da #2

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