Emre Kılınç Galatasaray'da

Galatasaray, Sivasspor ile yollarını ayıran Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Sivasspor'da gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine giren Emre Kılınç, sarı-kırmızılı takımı tercih etti.

İMZA 4 YILLIK

Ligler biter bitmez Yiğidolar'la yollarını ayıran ve bonservisini eline alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

9 GOL 7 ASİST

Bu sezon 31 resmi maçta forma giyen yetenekli oyuncu, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.

'G.SARAY İÇİMDE UKTEDİR' DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Emre, aylar önce verdiği röportajda, "Boluspor'da oynarken Galatasaray ile anlaşılmıştı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Ben de benim için ne güzel, giderim dedim. Birkaç gün sonra kulübe gittim sözleşmeyi feshetmeye, 'Başkan vazgeçti' dediler. 'Nasıl vazgeçti' dedim, 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık.' dediler. Tam içeriği ne, bilmiyorum... Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir uktedir. Her insanın bir çocukluk hayali var." diyerek hayalinin sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu söylemişti.