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Enzo Roco, Fatih Karagümrük'e geri döndü

Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunda da takımda yer alan 32 yaşındaki Enzo Roco'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İHA İHA
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Enzo Roco, Fatih Karagümrük'e geri döndü

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı giyen Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNAMIŞTI

Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'ta da forma giyen 32 yaşındaki stoper, 33 maçta Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.

Eshspor Haberleri