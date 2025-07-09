Enzo Roco, Fatih Karagümrük'e geri döndü

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı giyen Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNAMIŞTI

Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'ta da forma giyen 32 yaşındaki stoper, 33 maçta Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: