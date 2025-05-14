DHA

TFF 3'üncü Lig Şampiyonu Bursaspor, takımının eski kaptanı Ertuğrul Ersoy'u yeniden kadrosuna kattı.

2'nci Lig'e yükselen Bursaspor, Süper Lig takımı Gaziantep FK ile yolarını ayıran, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle, 4 yıllık anlaşma imzaladı.

"CAMİAMIZIN EVLADI"

Futbolcu Ertuğrul Ersoy'un Süper Lig Takımı Gaziantep FK'dan alacağı ücretten feragat ederek Bursaspor'a geldiğini söyleyen Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şu şekilde konuştu:

Camiamızın evladı, gittiği her yerde, gerek yurt içinde gerek yurt dışında göğsünü gere gere Bursasporlu olduğunu ifade etmekten hiçbir yerde çekinmemiş, sevgili Ertuğrul Ersoy kardeşimizin tekrar yuvaya dönüşüyle alakalı imza töreninde bir araya geldik. Bildiğiniz gibi yoğun ve yorucu bir sezonu geride bıraktık. Sezonda bize bu başarıyı yaşatan liderlikle, şampiyonlukla bu işi taçlandırmamıza vesile olan futbolcu kardeşlerime, buradan bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Yani ciddi anlamda bir emek ve ciddi anlamda bir karakter koydular. Ertuğrul, bildiğiniz gibi Süper Lig takımı olan Gaziantepspor'dan tekrar camiamıza geldi. Bu süreçte orada da ciddi bir alacağından feragat etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu 4 yıllık anlaşmamız, hem Bursaspor'umuz için hem Ertuğrul ve ailesi için hayırlı olur.

"BURSASPOR ÇAĞIRIYORSA GİDİLİR"

Kendisine, 'Süper Lig'den 2'nci Lig'e gidilir mi?' diye soranlara cevap veren Futbolcu Ertuğrul Ersoy, şu ifadeleri kullandı: