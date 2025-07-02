Eyüpspor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kiraladı

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Eyüpspor, genç savunma oyuncusu Emir Ortakaya’nın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

İstanbul temsilcisi, 21 yaşındaki stoper ile sözleşme imzaladı.

"FENERBAHÇE KULÜBÜ'NE VE ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

İmza törenine katılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuya ilişkin şunları söyledi:

Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Fenerbahçe Kulübü'ne ve Ali Koç'a teşekkür ederiz. Emir, genç yaşına rağmen gösterdiği olgun oyun anlayışı ve fizik gücüyle dikkat çeken, gelecek vadeden bir stoper. Savunma hattımıza dinamizm ve derinlik katacağına inanıyoruz. Kendisinin burada gelişimini sürdürerek önemli katkılar sağlayacağına şüphemiz yok. Hem kulübümüz hem de Emir için verimli ve başarılı bir dönem olmasını temenni ediyorum.

"EYÜPSPOR YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Eyüpspor ailesine katıldığı için çok heyecanlı olduğunu aktaran Emir Ortakaya ise, şu şekilde konuştu: