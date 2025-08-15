Eyüpspor kadrosunu Marcos Felipe ile güçlendirdi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi transfer ettiğini duyurdu.

İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Eyüpspor'umuz, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'nin 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu transferi için Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı.

"EYÜPSPOR'A GELMEYİ ÇOK İSTEDİ"

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 29 yaşındaki kalecinin değerli bir kariyere sahip olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Berke'nin gösterdiği önemli performansın ardından Lille Kulübüne transferi gerçekleşince hızlı bir şekilde kaleci arayışına yöneldik. Bu süreçte oyuncumuz Lucas Claro bize Marcos'u önerdi. Hem scout ekibimiz hem de kaleci antrenörümüz izledikten sonra bu transferin bizim için büyük bir fırsat olduğuna karar verdik. Bahia Kulübü yetkililerine ayrıca çok teşekkür ediyorum, sürecin her aşamasında bize çok yardımcı oldular. Marcos da Eyüpspor'a gelmeyi çok istedi ve transfer kısa sürede gerçekleşti. Sadece 48 saatte çok önemli bir oyuncuyu kadromuza katmış olduk. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.

"ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOTUM"

Marcos ise Eyüpspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, şu şekilde görüş belirtti: