Fatih Karagümrük, Moussa Kone'yi kadrosuna kattı

- Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli forvet Abdul Kader Moussa Kone'yi transfer etti.
- 18 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- Karagümrük, sezonun ilk yarısını son sırada tamamladıktan sonra hücum hattını güçlendirdi.
Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları devam ediyor.
Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan İstanbul temsilcisi, hücum hattına bir takviye yaptı.
Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Abdul Kader Moussa Kone'yi transfer ettiğini duyurdu.
SÖZLEŞME 2,5 YILLIK
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki forvet ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.