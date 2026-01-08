Abone ol: Google News

Fatih Karagümrük, Moussa Kone'yi kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Abdul Kader Moussa Kone'yi transfer etti.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 20:31
  • Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli forvet Abdul Kader Moussa Kone'yi transfer etti.
  • 18 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • Karagümrük, sezonun ilk yarısını son sırada tamamladıktan sonra hücum hattını güçlendirdi.

Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları devam ediyor.

Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan İstanbul temsilcisi, hücum hattına bir takviye yaptı.

Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Abdul Kader Moussa Kone'yi transfer ettiğini duyurdu.

SÖZLEŞME 2,5 YILLIK

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki forvet ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

