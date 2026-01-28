Fatih Karagümrük, Shavy Babicka'yı kadrosuna kattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'nın bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Babicka, kariyerinde daha önce Aris Limassol ve Toulouse formalarını giydi.