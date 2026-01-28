Abone ol: Google News

Fatih Karagümrük, Shavy Babicka'yı kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Shavy Babicka'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 18:29
  • Fatih Karagümrük, Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
  • Sözleşme, Kızılyıldız ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleşti.
  • Babicka daha önce Aris Limassol ve Toulouse takımlarında oynadı.

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'nın bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Babicka, kariyerinde daha önce Aris Limassol ve Toulouse formalarını giydi.

