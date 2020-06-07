Feghouli yerine 3 yeni aday

Sofiane Feghouli için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünen Galatasaray, Cezayirli futbolcu yerine 3 aday belirledi. Sarı-kırmızılılar; Otero, Bukari ve Vadillo'yu listeye aldı.

Bir süredir yaşadığı ekonomik sorunlar koronavirüs salgınının ardından daha da artan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürebilmek adına bazı isimleri satmaya karar vermişti.

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

30 yaşındaki futbolcunun satılması durumunda ise yerine 3 yeni aday belirlendi...

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTECEK

Aslan'ın listeye aldığı adaylardan biri 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Juan Ferney Otero oldu. Forvet ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen Otero, Fransız ekibi Amiens'e 2018'de katıldı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2021'de bitecek. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirtilen Otero, bu sezon çıktığı 19 maçta, 2 gol, 2 de asist yaptı.

25 MAÇTA 8 GOL, 12 ASİST

Slovak ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Osman Bukari, bu sezon 25 maça çıkıp 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Gana'nın genç milli takım formalarını da terleten Bukari'nin kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

25 yaşındaki İspanyol futbolcu, kariyerine Betis altyapısında başladı. 2018'de Huesca'dan Granada'ya transfer olan Vadillo, bu sezon 26 maça çıkarken, 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Vadillo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.