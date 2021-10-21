- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Felipe Melo'nun menajeri Florya'da
Felipe Melo'nun menajeri Florya'da
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 15:21
- Güncelleme : 21.10.2021 - 16:00
Brezilyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden UOL, Galatasaray'ın Melo'ya teklif yapacağını yazmıştı.
Haberde, Galatasaray'ın, eski oyuncusunun kariyerini sarı-kırmızılılarda sonlandırması için bir teklifte bulunacağı detayına yer verildi.
MENAJERİ FLORYA’YA GELDİ
Galatasaray ile adı geçen Felipe Melo'nun menajer olan arkadaşı Leonardo Cornacini, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden sürpriz paylaşım yaptı.
Bu paylaşım sonrası Melo'nun Galatasaray'a transfer olabileceği iddiaları yeniden gündeme geldi.
Felipe Melo konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Başkan Burak Elmas ise, "Felipe Melo'nun transferi ile ilgili çıkan haberi okumadım, bilgim yok." ifadelerini kullandı.
SARI-KIRMIZILI FORMAYLA 155 MAÇA ÇIKTI
Felipe Melo 2011-2016 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Juventus'tan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Melo, daha sonra Inter'in yolunu tuttu.
Felipe Melo, Galatasaray formasını giydiği süre boyunca 155 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.
Felipe Melo, Galatasaray kariyeri boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.