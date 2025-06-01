Fenerbahçe, Amara Diouf ile anlaştı

Haber Merkezi

2024-2025 sezonunu kupasız bir şekilde tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le vedalaşan sarı-lacivertliler, kadroda gençleştirmeye gidiyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho ile yola devam edecek Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştiriyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Senegal ekibi Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki hücum oyuncusu Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Amara Diouf sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

1 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Senegal Milli Takım formasını da 2 kez giyen genç oyuncu, Ruanda'ya karşı 15 yaş 94 günlükken ilk kez forma giymişti.

AMARA DIOUF KİMDİR?

16 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı.

Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor.

Asıl mevki sol kanat olan 1.75 boyundaki yetenekli isim, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alıyor.

Amara Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu ve ülkesinin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.