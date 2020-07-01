Fenerbahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya

Kayserisporlu Bernard Mensah, Göztepeli Alpaslan Öztürk ve Altınordulu Ravil Tagir'in, hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan sarı-lacivertliler, rotayı diğer isimleri çevirdi.

Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'de sezon bitiminden itibaren sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü stoper bölgesine istediği, Altınordu'dan da daha önce ilgilenilen Ravil Tagir'i gözüne kıstırdığı öğrenildi.

SERGEN HOCA DA İSTİYOR

Gelecek sezon gençlerle tecrübeli isimleri harmanlamak isteyen Beşiktaş da transfer için kolları sıvamış durumda.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Denizlispor maçı sonrasında işaret ettiği gibi şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal da hem Alpaslan hem de Ravil Tagir'i transfer etmek istiyor!

Yüksek maliyeti nedeniyle Domagoj Vida'yı gözden çıkaran ve iyi bir teklif gelmesi durumunda Hırvat stoperi satacak Beşiktaş, kaynak yarattığı takdirde hem Alpaslan'a hem de Ravil'e imza attırmayı planlıyor.

EN BÜYÜK HEDEF MENSAH

İki kulüp arasındaki esas savaş ise Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'ta kopacak.

Emre Belözoğlu'nun Diego Perotti'nin ardından listenin en tepesine yazdığı Mensah için Fenerbahçe henüz herhangi bir girişimde bulunmuş değil. Kayserispor'un kümede kalma savaşı vermesi nedeniyle bu transferde şimdilik beklemeye geçen sarı-lacivertliler, sezon sonunda Kayserispor'un küme düşmesi durumunda Mensah için tüm şartları zorlayacak.

Diğer tarafta orta sahanın merkezine takviye isteyen Sergen Yalçın da Mensah için yönetime raporunu sundu. Genç teknik direktör, Kayserispor'un sezon sonundaki konumuna göre Mensah'ın transferi konusunda yoğun çaba sarf edilmesini istedi.

İlerleyen günlerde bu üç futbolcuyla ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.