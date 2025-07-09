Fenerbahçe, Kyle Walker-Peters'ın transferinde favori

Yaz transfer dönemine Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Savunma hattına takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sağ bek transferinde sona yaklaştı.

TRANSFER SON AŞAMADA

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere.

Sarı-lacivertliler, Southampton'dan ayrılan yıldız oyuncu için resmi girişimlere başladı.

Sarı-lacivertliler, Kyle Walker-Peters’e resmi teklif yaptı ve transferde büyük bir aşama kaydetti.

BEŞİKTAŞ BEKLEMEYE GEÇMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda basında çıkan haberlere göre Beşiktaş, resmi teklif sunmuş beklemeye geçmişti.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.73 boyundaki İngiliz savunmacı, 2020 yılından bu yana formasını giydiği Southampton'da 202 maça çıktı.

Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistle mücadele etti.