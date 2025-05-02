Fenerbahçe, Lorenzo Pellegrini'yi gündemine aldı

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Süper Lig'de sezonun bitimine 5 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları yapılıyor.

Sarı-lacivertli takım için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin, Roma forması giyen tecrübeli futbolcu Lorenzo Pellegrini'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

İtalyan basınından Europacalcio'da yer alan habere göre; Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini'nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görev almasının transferde etkili olabileceği belirtildi.

Lorenzo Pellegrini, Roma'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmış ve Portekizli teknik adam ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

FENERBAHÇE DİKKATLE İNCELİYOR

Sarı-lacivertlilerin, hem oyuncuyu hem de olası transferin ekonomik koşullarını dikkatle incelediği yazıldı.

BU SEZON 33 MAÇA ÇIKTI

Roma'da bu sezon 33 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.