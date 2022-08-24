Fenerbahçe, Max Meyer ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Max Meyer ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertliler, Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."





Fenerbahçe yabancılar ile yollarını ayırıyor

Max Meyer'in takımdan ayrılmasının ardından mevcut kadroda 19 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertliler'de hedef, takımdan en az 5 yabancı oyuncu daha göndermek. Berisha, Caulker, Lemos, Pelkas, Novak gibi isimlerin takımda istenmediği biliniyor.

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Samatta ve Tisserand ile de yollarını ayırmıştı.

Max Meyer'in Fenerbahçe kariyeri

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe transfer olan Meyer, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol kaydetti. Ligin ikinci yarısını Danimarka ekibi Midtjylland'da geçiren Alman oyuncu, 13 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.



