Petrol
100.36
0.14%
Euro
18.0449
-0.13%
Dolar
18.1296
0.11%
Altın
1.018
0.05%
Borsa
3122
0.00%
Bitcoin
390.022
0.72%
BTXN Coin
5.01
-8.90%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Fenerbahçe, Max Meyer ile yollarını ayırdı

    Fenerbahçe, Max Meyer ile yollarını ayırdı

    Sarı-lacivertliler, Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • 24.08.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

    Fenerbahçe, Max Meyer ile yollarını ayırdı #1

    Fenerbahçe yabancılar ile yollarını ayırıyor

    Max Meyer'in takımdan ayrılmasının ardından mevcut kadroda 19 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertliler'de hedef, takımdan en az 5 yabancı oyuncu daha göndermek. Berisha, Caulker, Lemos, Pelkas, Novak gibi isimlerin takımda istenmediği biliniyor.

    Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Samatta ve Tisserand ile de yollarını ayırmıştı.

    Max Meyer'in Fenerbahçe kariyeri

    Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe transfer olan Meyer, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol kaydetti. Ligin ikinci yarısını Danimarka ekibi Midtjylland'da geçiren Alman oyuncu, 13 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

    Fenerbahçe, Max Meyer ile yollarını ayırdı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ordu'da inşaat ustası, çöp kovasından fındık toplama makinesi geliştirdi
    İç Haber

    Ordu'da inşaat ustası, çöp kovasından fındık toplama makinesi geliştirdi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    13 yaşındaki Ayla, 4 ay önce başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu
    Yaşam

    13 yaşındaki Ayla, 4 ay önce başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu

    Görüş Bildir