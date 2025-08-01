Fenerbahçe, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı duyurdu

Fenerbahçe'de transfer süreci hız kesmeden devam ediyor.

Portekiz Milli Takımı'nın sağbek oyuncusu Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

"NELSON SEMEDO İLE ANLAŞMA SAĞLADI"

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"

Portekizli sağbek, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton formasıyla 37 maçta görev alırken 5 asistlik katkı sağladı.

MILAN SKRINIAR, DÖRT YILLIĞINA FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

Fenerbahçe ayrıca, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, ara transfer döneminde Futbol A Takımımıza kiralık olarak katılan Slovak milli stoper Milan Skriniar’ın kalıcı transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini dört yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Deneyimli stopere ‘Ailemize yeniden hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz"

Fenerbahçe, Skriniar’ın yıllık 8 milyon Euro alacağını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.