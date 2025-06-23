Fenerbahçe, Orkun Kökçü'yü gündemine aldı

Futbolda 2024-2025 sezonunu kupasız şekilde tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'yü gündemine aldı.

FENERBAHÇE KESEYİ AÇMAYA HAZIR

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; sarı lacivertilerin, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi.

Haberin devamında; 2014'ten beri şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'nin, Orkun Kökçü'nün etrafında güçlü bir takım inşa etmek istediği yazıldı.

MOURINHO'NUN VERECEĞİ ROL

Öte yandan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da, milli yıldıza serbest bir rol vererek ofansif orta saha pozisyonunda Orkun'u oynatmayı planladığı yazıldı.

BENFICA, 40 MİLYON EURO BEKLİYOR

Portekiz'in köklü kulübü Benfica, Orkun Kökçü'yü 2023 yazında Feyenoord'dan bonuslarla birlikte 25 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Portekiz ekibi, milli oyuncuyu 40 milyon eurodan daha düşük bir bedelle bırakmaya sıcak bakmıyor.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN BRUNO LAGE'YE TEPKİ!

Öte yandan Orkun Kökçü, Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynanan maçta dikkat çeken bir olaya imza atmıştı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Orkun, 61. dakikada yerini Renato Sanches’e bıraktı. Bu değişiklik sonrası genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Bruno Lage’ye tepkisini dile getirdi. Lage ise bu esnada Orkun’a sus işareti yaparak karşılık verdi.

Orkun’un yerine oyuna giren Renato Sanches, 63. dakikada golünü atarak skora katkı sağladı.

Golün ardından kameralar tekrar kenar yönetimine dönerken, Bruno Lage ile Orkun Kökçü’nün saha kenarında konuştuğu anlar ekrana yansıdı.

PERFORMANSI

Benfica ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.