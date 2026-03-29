Fenerbahçe'de öncelik 3 mevkiye takviye yapmak

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları erken başladı.

Yönetim, yeni sezonu planlama adına kolları sıvadı.

Transfer komitesi, teknik heyet ile birlikte takviye yapılması gereken mevkileri belirledi.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerde öncelik sol bek, sol stoper ve forvette...

SOL BEK VE SOL STOPER

Sol bekte Levent Mercan ve Archie Brown’ın yanına yabancı bir oyuncu takviyesi gündemde.

Yönetimin ayrıca, sezon sonu Archie Brown için gelen tekliflerin değerlendirilebileceği de öğrenildi.

Jayden Oosterwolde’ye binen yükün yanı sıra savunmada yaşanan sık sakatlıklar sebebiyle sol stopere bir takviye planlanıyor.

Bu bölgeye tecrübeli yabancı bir oyuncu alınması düşünülüyor.

FORVET TRANSFERİ MERAK EDİLİYOR

Camianın en fazla merak ettiği mevki ise forvet.

Ara transfer döneminde Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Sıdiki Cherif’i kadrosuna katmıştı.

Yönetim, kendini kanıtlamış dünyaca ünlü bir santrforu kadroya dahil etmek için girişimde bulunuyor.

HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK

Fenerbahçe yönetimi, Temmuz ayında yapılacak Avusturya kampına kadar transferleri yetiştirmeyi hedefliyor.