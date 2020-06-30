- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Fenerbahçe'de yeni hedef Perotti
Fenerbahçe'de yeni hedef Perotti
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 15:49
Süper Lig'de bu sezon herhangi bir iddiası kalmayan ve son olarak Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör olarak görev alacağı bilinen Emre Belözoğlu, gelecek sezon kadro yapılanması adına çalışmalarına devam ediyor.
SON HEDEFİ PEROTTİ
Daha önce takıma Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ın katılmasında önemli bir rol oynayan Belözoğlu, bu kez rotasını İtalya'ya çevirdi.
Tecrübeli futbolcunun, Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan Diego Perotti'yi istediği öğrenildi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ
Sol kanat bölgesinde forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli için İtalya'daki yakınlarını devreye sokan Belözoğlu'nun, oyuncunun menajeriyle ilk temasa geçtiği de belirtildi.
20 MAÇTA 4 GOL
Genoa'dan Roma'ya 9 milyon euroya bonservis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu; bu sezon 20 maçta forma giyerken, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.