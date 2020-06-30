Fenerbahçe'de yeni hedef Perotti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Roma'da forma giyen sol kanat oyuncusu Diego Perotti'yi listesine aldı.

Süper Lig'de bu sezon herhangi bir iddiası kalmayan ve son olarak Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör olarak görev alacağı bilinen Emre Belözoğlu, gelecek sezon kadro yapılanması adına çalışmalarına devam ediyor.

SON HEDEFİ PEROTTİ

Daha önce takıma Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ın katılmasında önemli bir rol oynayan Belözoğlu, bu kez rotasını İtalya'ya çevirdi.

Tecrübeli futbolcunun, Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan Diego Perotti'yi istediği öğrenildi.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ

Sol kanat bölgesinde forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli için İtalya'daki yakınlarını devreye sokan Belözoğlu'nun, oyuncunun menajeriyle ilk temasa geçtiği de belirtildi.

20 MAÇTA 4 GOL

Genoa'dan Roma'ya 9 milyon euroya bonservis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu; bu sezon 20 maçta forma giyerken, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.