Dolar
6.8551
0.0058%
Euro
7.6846
-0.2971%
Altın
1768.47
-0.2436%
Borsa
116514.85
0.5799%
G. Altın
389.766
-0.2431%
Bitcoin
62414.48
-1.3724%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Fenerbahçe'de yeni hedef Perotti

    Fenerbahçe'de yeni hedef Perotti

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Roma'da forma giyen sol kanat oyuncusu Diego Perotti'yi listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 15:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'de yeni hedef Perotti #1

    Süper Lig'de bu sezon herhangi bir iddiası kalmayan ve son olarak Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

    Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör olarak görev alacağı bilinen Emre Belözoğlu, gelecek sezon kadro yapılanması adına çalışmalarına devam ediyor.

    SON HEDEFİ PEROTTİ

    Daha önce takıma Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ın katılmasında önemli bir rol oynayan Belözoğlu, bu kez rotasını İtalya'ya çevirdi.

    Tecrübeli futbolcunun, Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan Diego Perotti'yi istediği öğrenildi.

    Fenerbahçe'de yeni hedef Perotti #2

    MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ

    Sol kanat bölgesinde forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli için İtalya'daki yakınlarını devreye sokan Belözoğlu'nun, oyuncunun menajeriyle ilk temasa geçtiği de belirtildi.

    20 MAÇTA 4 GOL

    Genoa'dan Roma'ya 9 milyon euroya bonservis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu; bu sezon 20 maçta forma giyerken, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

    Fenerbahçe'de yeni hedef Perotti #3

    Görüş Bildir