Fenerbahçe'den açıklama: Kante ve En-Nesyri transferi olmadı

Fenerbahçe Kulübü, Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kante ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde bulunan Fransız yıldız Kante'nin transferinin Suudi Arabistan ekibinin evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurdu.

"TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMÜŞTÜR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir." denildi.

"TRANSFER SÜRECİ NE YAZIK Kİ SONUÇLANDIRILAMAMIŞTIR"

Oyuncunun kulübünün evrakları yetiştiremediğinin ifade edildiği açıklama, şöyle devam etti:

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

"SÜRECİN CAMİAMIZDA YARATTIĞI HAYAL KIRIKLIĞINI ANLIYOR VE PAYLAŞIYORUZ"

Sürecin camiada hayal kırıklığı oluşturduğu belirtilerek, "Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Al Ittihad ile Youssef En-Nesyri ve 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Faslı golcü En-Nesyri, Kocaelispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmış, karşılaşma sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşması transferin tamamlandığı şeklinde yorumlanmıştı.

KANTE, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMİŞTİ

Sarı-lacivertli yönetim, transfer sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bırakmış, Kante Arabistan'da sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Fransız yıldızın maç kadrosuna alınmaması da transferin an meselesi olduğu şeklinde değerlendirilmişti.

"SORUN YOK" DENMİŞTİ

Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, Kocaelispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada Kante transferinde problem olmadığını vurgulayarak, "Zamanımız az ama eksiklerimizi 1-2 gün içinde tamamlayacağız. Kante transferinde şu an bir sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.