Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ruben Semedo'nun sicili kabarık

Sarı-lacivertlilerin stopere düşündüğü Ruben Semedo'nun saha dışında karıştığı olaylar oldukça dikkat çekti.

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'nin teklifini kabul etmesi ve Serdar Aziz'in de Dinamo Kiev maçında sakatlanarak 1.5 ay sahalardan uzak kalacağının netleşmesinin ardından savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Flamengo forması giyen Gustavo Henrique ile 3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedilen sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı savunmacıyı alternatif stoper olarak düşünürken doğrudan tandeme monte edilmesi planlanan isim için arayışlar sürüyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, stoper transferi konusunda RB Bragantino'dan Leo Ortiz, Arsenal'den Pablo Mari, Fluminense'den Nino olmak üzere bu üç isme öncelik verilmesini istedi. Bu isimlerden herhangi biriyle anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif bir oyuncuya yönelinecek.

Jesus kefil oldu

Fenerbahçe'nin gündemine son giren stoper ise Ruben Semedo oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli savunmacının olaylı saha dışı geçmişi sebebiyle bu transfere çekimser yaklaşıyor ancak teknik direktör Jorge Jesus'un, Ruben Semedo isteği devam ediyor.

28 yaşındaki oyuncuya kefil olan Portekizli çalıştırıcı, kendi yönetiminde herhangi bir problem yaratmayacağını düşünüyor. Böylece Ruben Semedo yeniden ana stoper için düşünülen adaylardan biri haline geldi.

Sicili bir hayli bozuk

Jorge Jesus'un Sporting Lizbon'dan öğrencisi olan Ruben Semedo; silahla adam kaçırmak, kaçırdığı adamı parmaklarını kesmekle tehdit etmek, beyzbol sopası ve cam şişeyle adam yaralamak, kız arkadaşına şiddet uygulamak gibi olaylara karışmıştı.

Ruben Semedo, Villareal'den cinayete teşebbüs suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından ayrılmıştı. Portekizli oyuncunun mahkumiyeti, 46 bin euro para cezası ve İspanya topraklarına 8 yıl girme yasağına çevrilmişti.

5 ay hapiste kaldı

Cezası çevrilene kadar 5 ay boyunca hapiste kalan Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, hapisten çıktıktan 9 ay sonra A Bola'ya verdiği röportajda, "Hapisteki ilk iki ayımda zaman sanki akmıyordu. Birçok gece uyku uyuyamadım ve gizli gizli ağladım. Ailemi ve çocuklarımı düşünüyordum. Çok fazla acı çektim. Dışarıdan hiçbir haber alamıyordum." ifadelerini kullanmıştı.

17 yaşındaki kıza tecavüzden yargılandı

Ruben Semedo, hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle Yunanistan'da savcıya ifade vermişti. Portekizli oyuncu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Savcı karşısına çıkan Portekizli futbolcu, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Ruben Semedo'nun avukatı, futbolcunun, 'kendisini savcıya şikayet eden kişinin 19 yaşında olduğunu söylediğini' aktarmıştı.

O dönem 27 yaşında olan defans oyuncusunun, davacıyla bir barda tanıştığı daha sonra ise kızla birlikte evine gittiği aktarılmıştı. Şikayetçi kız, Ruben Semedo'nun evinde bir başka kişiyle beraber kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

Ruben Semedo'nun avukatı, şikayetçi ile avukatının 15 saat birlikte zaman geçiren bir grubun içinde olduklarını ve böyle bir hadisenin meydana gelmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

Olympiakos takımı ise o dönem konuyla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını ve "masumiyet karinesi" ilkesine bağlı olduklarını duyurmuştu.