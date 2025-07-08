Fenerbahçe'ye Marco Asensio müjdesi!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Marco Asensio ismi gündemde.

Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcunun menajerine yıllık 12 milyon euro maaş içeren sözlü bir teklif iletti.

Fransız devi PSG ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Asensio için kulüpler arası temaslarda da önemli ilerleme sağlandı.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Haber Global'in aktardığına göre; Paris Saint-Germain, oyuncu Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı takdirde bonservis konusunda kolaylık göstereceğini bildirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda Avrupa'nın önemli isimlerine yöneldiği süreçte, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi ciddi şekilde gündemde.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Marco Asensio'nun Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

İspanyol yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

29 yaşındaki İspanyol yıldız, geride kalan sezonun ilk yarısını Paris Saint-Germain'de, ikinci yarısını ise kiralık Aston Villa'da geçirdi.

Marco Asensio bu süreçte 37 maça çıktı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 5 asist üretti.