Fiorentina, Edin Dzeko'yu duyurdu

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Edin Dzeko, İtalya Serie A ekibi Fiorentina’ya transfer oldu.
Daha önce prensip anlaşmasına varılan 39 yaşındaki tecrübeli golcü, 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
"SÖZLEŞME İMZALANDI"
İtalya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Floransa’ya hoş gedin. 17 Mart 1986 doğumlu Edin Dzeko ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandı. Sözleşme, belirli koşullara tabi olmak üzere 30 Haziran 2027 tarihine kadar otomatik olarak yenilenecek.
PİYASA DEĞERİ 1.6 MİLYON EURO
1.6 milyon euro piyasa değeri bulunan Bosna Hersekli futbolcu, kariyerinde birçok önemli kulübün formasını giydi.
Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi dev takımlarda oynayan Dzeko, 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli takımda 99 resmi maça çıkan deneyimli isim, 46 gol ve 18 asistle mücadele etti.