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Galatasaray Ahmet Demirelli transferini açıkladı
Galatasaray, Başakşehir altyapısında forma giyen 2007 doğumlu kanat oyuncusu Ahmet Demirelli'ni kadrosuna kattığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 09.03.2022 - 14:19
Galatasaray, altyapıya bir taviye gerçekleştirdi.
Galatasaray Akademi hesabından yaptığı paylaşımda 15 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
"GALATASARAYIMIZA HOŞ GELDİN"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasarayımıza hoş geldin Ahmet Demirelli!" ifadeleri kullanıldı.