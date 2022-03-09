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    Galatasaray Ahmet Demirelli transferini açıkladı

    Galatasaray, Başakşehir altyapısında forma giyen 2007 doğumlu kanat oyuncusu Ahmet Demirelli'ni kadrosuna kattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 14:19
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    Galatasaray Ahmet Demirelli transferini açıkladı

    Galatasaray, altyapıya bir taviye gerçekleştirdi.

    Galatasaray Akademi hesabından yaptığı paylaşımda 15 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

    "GALATASARAYIMIZA HOŞ GELDİN"

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasarayımıza hoş geldin Ahmet Demirelli!" ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray Ahmet Demirelli transferini açıkladı #1


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