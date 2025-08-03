Galatasaray, akademisine 7 futbolcu aldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, altyapısına 7 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray Futbol Akademisi; Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve futbol akademisi idari yetkilileri ile sporcuların aileleri de hazır bulundu.

"BAŞARILI BİR KARİYER DİLERİZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda şöyle denildi: