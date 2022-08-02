Galatasaray, Berkan Özcan için takas teklifi yaptı

Galatasaray, Berkan Özcan için takas teklifi yaptı

Süper Lig devlerinden Galatasaray yerli rotasyonuna alternatif yaratacak isimler ararken Başakşehir'in 24 yaşındaki oyuncusu Berkay Özcan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, kadrosunda yer vermeyeceği isimleri elinden çıkarmak isterken yerli rotasyonuna da takviye yapmak istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarına hız kazandıran sarı-kırmızılılar, Başakşehir’in 24 yaşındaki futbolcusu Berkay Özcan için girişimlere başladı.

Galatasaray, bu transfer için turuncu-lacivertlilere, teknik direktör Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı’yı takas etmeyi planlıyordu. Ancak 6 milyon euro talep eden İstanbul temsilcisi ek para olmadan yapılan takas teklifini reddetti.

Taylan artı para teklifi

Transferi tamamlamak isteyen Galatasaray, Taylan’la birlikte bir miktar para teklif etmeyi de gözden çıkarmış durumda. Başkan düzeyinde yapılan görüşmelerde Başakşehir'in yapılan son teklifi değerlendirmeye aldığı da gelen haberler arasında.

Spor Arena'da yer alan habere göre B Planı ise Berkan Kutlu'ya karşılık sonraki satıştan %20 pay teklifi. Sarı-kırmızılılar görüşmelerden sonuç alamazsa bu formülü de devreye sokacak.

36 maçta 3 gol 1 asist

Berkay Özcan, merkez orta saha da yer alırken, 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Geride bıraktığımız sezon Başakşehir’in kadrosunda değişmez isim olan Berkay Özcan, çıktığı 36 maçta 3 gol, 1 asistlik başarı yakaladı.