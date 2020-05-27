Galatasaray, Cenk Özkacar'ı transfer etmek istiyor Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yoğun isteği üzerine Altay'da forma giyen genç stoper Cenk Özkacar'ı gündemine aldı.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren, bu yüzden de genç isimlere yönelen Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği üzerine Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar'ı listesine aldı.

Sol ayaklı oyuncuda 'Ozan Kabak' potansiyeli gören Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu belirtilirken; yönetimin, sezon biter bitmez İzmir ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.

13 MAÇA ÇIKTI

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.90 boyundaki defans oyuncusu, bu sezon ligde ve kupada toplam 13 maça çıktı.