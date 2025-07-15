Galatasaray, Ederson'un şartlarını sordu

Victor Osimhen transferine odaklanan Galatasaray'da, diğer bölgeler için de çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray, Osimhen ile birlikte 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sonrası kalesine de önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor.

Galatasaray'da kaleci transferi için gündeme gelen son isim, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson oldu.

ŞARTLARI SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson'un resmi olarak şartlarını sordu.

FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR

Brezilyalı eldiven, maaş beklentisi karşılanırsa, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

2017 yılından bu yana Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson'un, İngiliz ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu.

Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.