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Galatasaray, Elabdellaoui transferini bitirdi
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Olympiakoslu Elabdellaoui ile her konuda anlaştığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 10:41
Galatasaray, aradığı sağ beki Yunanistan'da buldu.
Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların, Olympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaştığı öğrenildi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Sezon sonunda Yunan ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki sağ bekin, ligler bitez bitmez İstanbul'a geleceği belirtildi.
Tecrübeli oyuncu, Norveç Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.