Galatasaray, Emiliano Martinez'in peşine düştü

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Futbolda 2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da 14 yıllık dönem resmen sona ermişti.

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte takım kaptanı Fernando Muslera ile vedalaşmıştı.

Galatasaray'da bu vedanın ardından yeni kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde birçok isim bulunuyor.

GÜNDEM MARTINEZ

TYC Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Emiliano Martinez transferi için harekete geçti ve 32 yaşındaki futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.

Emiliano Martinez'in bu yaz kesin olarak Aston Villa'dan ayrılması bekleniyor.

YORUM YAPMIŞTI

Emiliano Martinez, Fernando Muslera için Galatasaray'a yorum göndermişti.

Arjantinli kaleci, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı veda paylaşımlardan birine, "Crack" (Olağanüstü yetenekli) yorumunda bulunmuştu.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Martinez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.