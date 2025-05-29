Emiliano Martinez'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran yorum!

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Galatasaray'da Fernando Muslera, düzenlediği basın toplantısı ile 14 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

Galatasaray, Fernando Muslera için sosyal medya hesaplarından birçok paylaşıma imza attı.

MARTINEZ'DEN YORUM

Aston Villa forması giyen ve Galatasaray'da Muslera sonrası adaylardan biri olarak gösterilen Emiliano Martinez, sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı eldiven için yaptığı paylaşımlardan birine yorum yaptı.

Martinez, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı paylaşımlardan birine, "Crack" (Olağanüstü yetenekli) yorumunda bulundu.

TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ

Galatasaraylı taraftarlar, Martinez'in bu hamlesinin ardından harekete geçti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 32 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına, "Come to Galatasaray" yazmaya başladı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Martinez'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.