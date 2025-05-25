Galatasaray haber bekliyor! Jan Oblak, Atletico Madrid'den ayrılacak mı?

Haber Merkezi

2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray'da gözler, transfer dönemine çevrildi.

Yine şampiyonluğa ulaşacak ve Avrupa'da başarı getirecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takımda, kaleci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Efsane isim Fernando Muslera'nın ayrılacak olması nedeniyle kaleye transfer yapmak isteyen Galatasaray'a, Atletico Madrid'in file bekçisi Jan Oblak'tan güzel haberler geldi.

MARTINEZ GELİRSE AYRILACAK

İspanya'da yayın yapan AS gazetesine göre Atletico Madrid, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez'i istiyor.

Aston Villa'ya veda etmeye hazırlanan 32 yaşındaki kaleciyi renklerine katmak isteyen Atletico Madrid'in, bunu başarması halinde Jan Oblak'ın ayrılışına izin vereceği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bu durumda da Galatasaray'ın transferde eli güçlenecek. 32 yaşındaki Oblak'ın 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

ABLASI GALATASARAY'DA

Jan Oblak'ın ablası tecrübeli basketbolcu Teja Oblak, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

35 yaşındaki basketbolcunun gelişiyle birlikte kardeşi Jan Oblak'ın transferi de kolaylaştı.

Jan Oblak'ı da ablası ile birlikte İstanbul'a getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, iki kardeşi buluşturmak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

2014 yılından bu yana Atletico Madrid'in kalesini koruyan Sloven oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro.

Bu sezon Madrid ekibiyle 46 maça çıkan Oblak, 44 gol yedi. Tecrübeli eldiven, 17 maçta ise kalesini gole kapattı.