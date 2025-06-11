Galatasaray, Leroy Sane'yi transfer etmeye çok yakın

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2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ezeli rakip Fenerbahçe'nin de istediği Leroy Sane'nin transferinde mutlu sona çok yakın.

BAYERN'DE KALMAYACAK

Sky'da yer alan habere göre, Leroy Sane, Bayern Münih'ten gelen yeni sözleşme teklifini kesin olarak reddetti.

Alman yıldız, Bayern Münih'ten bedelsiz olarak ayrılacak.

GALATASARAY'A TRANSFER OLMAK ÜZERE

Bild'de yer alan habere göre de 29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğun duyuruldu.

Alman basınındaki haberde, Sane'nin, Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen turnuvada oynamasının beklenmediği yazıldı.

11 MİLYON EURO MAAŞ VERİLECEK

Foot Mercato ise Galatasaray'ın Sane'ye yıllık net 11 milyon euro ücret vereceğini ve Alman yıldızla 2028'e kadar sözleşme imzalanacağını duyurdu.

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Alman ekibinde 45 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

32 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız ismin Bayern ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.