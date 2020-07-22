Galatasaray, Mariano ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Mariano ile yollarını ayırdı

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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı sağ bek Mariano, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray'da, Selçuk İnan'ın ardından bir veda daha gerçekleşti.

Sarı-kırmızılıların 3 yıl önce Sevilla'dan transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Mariano ile yollar ayrıldı.

İLK İKİ SEZON BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Özellikle üst üste kazanılan iki şampiyonlukta yaptığı katkıyla taraftarların sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki futbolcu, yaşı ilerledikçe gözden düşmeye başlamıştı.

Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen tecrübeli oyuncu, bugün takım arkadaşlarıyla son kez antrenmana çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!"