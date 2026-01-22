Galatasaray, Noa Lang transferini bitiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang’ın transferi için anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, oyuncu cephesiyle tüm şartlarda mutabakat sağlarken, sözleşmede yer alacak opsiyonun Galatasaray’ın kontrolünde olacağı ve bazı performans kriterlerine bağlı olacağı öğrenildi.

GALATASARAY MİKTARI AŞAĞI ÇEKMEK İSTİYOR

Napoli’nin Noa Lang için bonservis beklentisi 30 milyon euro seviyesinde bulunurken, Galatasaray yönetimi bu bedeli bir miktar aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Taraflar arasında henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, transferde önemli bir pürüz yaşanması beklenmiyor.

İSTANBUL'A GELECEK

Noa Lang’ın saat 00.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

NOA LANG'IN PERFORMANSI

Noa Lang, sezon başında 25 milyon Euro karşılığında PSV'den transfer olduğu Napoli ile 27 maçta süre aldı.

Hollandalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.