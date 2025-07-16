Galatasaray peşindeydi! Djordje Petrovic, Bournemouth'a imza attı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Chelsea'den Sırp kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattı.
Bournemouth Kulübü, 25 yaşındaki Petrovic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİSİ 25 MİLYON STERLİN
İngiltere basınında, transferin 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
GEÇEN SEZONU FRANSA'DA GEÇİRDİ
Kariyerine ülkesinin Cukaricki takımında başlayan Petrovic, ABD ekibi New England Revolution'da oynadıktan sonra 2023'te Chelsea'ye transfer oldu.
Chelsea'de 31 maça çıkan Petrovic, geçen sezon kiralık olarak Fransa temsilcisi Strasbourg'un kalesini korudu.
GALATASARAY İLGİLENİYORDU
Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülen Sırp milli kaleci, geçen sezon Strasbourg formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı.