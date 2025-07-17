Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin gerçekleşmeme nedeni

Yaz transfer döneminde şu zamana kadar yalnızca yıldız isim Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray'da, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Victor Osimhen transferine odaklanan sarı-kırmızılı takımda yeni bir gelişme yaşandı.

Inter'den ayrılacağı iddia edilen ve adı Galatasaray anılan Hakan Çalhanoğlu konusunda gerçekler ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER İLERLEMEDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçen hafta Inter Sprotif Direktörü Piero Ausilio ile görüştü ancak Galatasaray, transferde önceliği Victor Osimhen'e verdi.

Bu nedenle Hakan için kararlı bir adım atılmadı ve görüşmeler ilerlemedi.

INTER KALACAĞINA EMİN

Inter'in, milli futbolcunun yeni sezonda takımda kalacağından emin olduğu yazıldı.

İtalyan basınındaki haberde Lautaro Martinez ve Hakan arasında yaşanan gerilimin sona erdiği ve ikili arasındaki sorunun giderildiği belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, salı günü yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu bizim oyuncumuz ve onu kampa bekliyoruz." demişti.

ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Sakatlığı nedeniyle Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almayan Hakan Çalhanoğlu'nun, salı günü Inter ile sezon öncesi çalışmalarına başlaması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.