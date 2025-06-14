Galatasaray'dan Bernardo Silva iddialarına yalanlama

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Galatasaray'ın Leroy Sane için Galata Kulesi'nde çektiği videoda Bernardo Silva'nın siluetinin olduğunu konuşulmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın transferi için heyecanlanırken, yönetim böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını açıkladı.

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, Manchester City forması giyen Bernardo Silva ile ilgili transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

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"HİÇBİR İLGİMİZ YOK"

343 Digital'e konuşan Abdullah Kavukçu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde özellikle sosyal medyada çok sayıda oyuncunun ismi transfer listemizdeymiş gibi konuşuluyor. Başta Bernardo Silva olmak üzere adı geçen oyuncularla hiçbir ilgimiz yok.

"ÖNCELİĞİMİZ OSIMHEN VE KALECİ TRANSFERİ"

Açıklamalarına devam eden Kavukçu, şunları dedi: